Ricardo, Aline e Bianca formam trisalReprodução

Publicado 06/10/2021 10:00

Rio - Os lutadores de MMA Ricardo Sattelmayer, Aline Sattelmayer e Bianca Sattelmayer vivem um relacionamento a três há sete anos. Da união de Ricardo com Aline foi gerada Bárbara, de 10 anos. Agora, Bianca teve a sua primeira filha: a pequena Astrid. Os três se conheceram no mundo da luta e o relacionamento sempre fez parte do sonho de Ricardo.

"É um sonho que eu tinha desde pequeno, sempre quis ter uma família com duas esposas. Nós tentamos oficializar o casamento, mas não é possível casar no cartório com duas mulheres ao mesmo tempo em nosso país", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

O lutador afirmou que o amor ao esporte é um combustível que alimenta ainda mais o amor entre os três integrantes do relacionamento.

"A luta nos fortalece muito, somos atletas e damos aulas juntos. Temos esta profissão em comum e como amamos muito também a luta, fecha com excelência a união do amor no relacionamento e o amor no esporte", disse.