Publicado 07/10/2021 00:00

A seleção brasileira entra em campo pelas Eliminatórias, logo mais, com uma mudança pedida há muito tempo. Um dos pontos fracos do time de Tite é a lateral esquerda, que terá, pela primeira vez, Guilherme Arana como titular. Arana vem pedindo passagem há bastante tempo pelo que vem fazendo no Atlético-MG e é merecedor da vaga.