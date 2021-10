Publicado 07/10/2021 00:00

Os resultados da rodada ajudaram e o Botafogo, caso vença o CRB, pode dar um grande passo para o retorno à primeira divisão. O empate do Avaí e a derrota do Goiás deixaram o Glorioso em uma boa condição na tabela. Com 48 pontos e na terceira colocação, caso conquiste os três pontos, o Botafogo chega à segunda colocação e abre três pontos do quinto colocado.