Especula-se que o valor do acordo de compra do Newcastle pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita foi de R$ 2,2 bilhõesDivulgação/Newcastle

Publicado 07/10/2021 15:12

Newcastle - Tem bilionário novo na área. Tradicional clube inglês, o Newcastle United teve a venda sacramentada para o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Após quase dois anos de negociação com o agora ex-proprietário do clube, empresário britânico Mike Ashley, e 'beIN Sports', emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Inglês, o negócio não teve os valores divulgados, mas a imprensa do Reino Unido especula que a transação girou na casa de 300 milhões de libras, cerca de R$ 2,2 bilhões.



"Todas as aprovações necessárias foram obtidas da Premier League e a aquisição foi concluída em 7 de outubro de 2021. O Grupo de Investimento é formado por investidores pacientes de longo prazo que têm toda a confiança no sucesso futuro do clube. O anúncio de hoje é a conclusão de um processo completo e detalhado que permitiu ao Grupo de Investimento chegar a um acordo que beneficia todas as partes interessadas e deixará o Newcastle United bem posicionado para buscar uma estratégia clara e de longo prazo", diz trecho da nota oficial divulgada pelo Newcastle.



A investida do governo saudita na Premier League aumenta a influência dos petrodólares na Premier League e pode representar um pesado investimento a exemplo do que acontece no Manchester City, clube de propriedade de Mansour Bin Zayed Al Nahyan, integrante da família real dos Emirados Árabes, com fortuna estimada em R$ 129 bilhões. Com status de 'governador' da PIF, Yasir Al-Rumayyan foi indicado para o cargo pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, em 2015.



"Estamos extremamente orgulhosos de nos tornarmos os novos proprietários do Newcastle United, um dos clubes mais famosos do futebol inglês. Agradecemos aos torcedores do Newcastle pelo seu apoio tremendamente leal ao longo dos anos e estamos entusiasmados por trabalhar com eles", disse Yasir Al-Rumayyan, ao site oficial dos Magpies.

Fundado em 1892, o Newcastle tem quatro títulos do Campeonato Inglês, mas ocupa a lanterna na atual temporada. O clube conta com apenas um brasileiro no elenco: o atacante Joelinton, de 25 anos, revelado pelo Sport.