Publicado 07/10/2021 14:20

Rio - O atacante Rafael Sóbis, que atualmente disputa a Série B com o Cruzeiro, falou abertamente sobre dois personagens que têm os nomes marcados no Flamengo: Gabigol e o técnico português Jorge Jesus, que deixou o time carioca para voltar ao Benfica.

Em participação no programa do youtuber Bolívia, o ex-Internacional foi questionada se o centroavante Gabigol é "mala". "É difícil dizer mala, não mala. Cada um tem seu perfil, jeito, jamais seria assim. Não sei te dizer, é um perfil diferente e não me enquadro. Não é só ele, são vários assim. Prefiro ser importante que famoso. Cada um no seu estilo, importante é ser feliz", apontou.

Ele ainda comentou sobre a confusão que se envolveu com o técnico Jorge Jesus, durante o jogo entre Flamengo e Internacional, pelo Brasileiro de 2019. Durante a discussão com Gabigol, o português se envolveu. "Ele não foi separar (confusão). Entrei na área dele, ele veio atrás de mim para impressionar e ganhar moral com a torcida. Quando senti, falei 'o que foi?'. Ele meteu de louco e saiu. Foi para torcida faz 'ah ah ah'. Coisa de pessoas que querem aparecer para os torcedores", afirmou.

Por fim, Sóbis confirmou que pretende encerrar a carreira em 2021 e só algo extraordinário o faria mudar de ideia. "É dezembro, dificilmente eu mudo de opinião, só se for uma coisa que eu não posso negar, a nível de alguém dizer: 'você é burro se negar isso'", disse.