Klopp está no Liverpool desde 2015 - AFP

Publicado 07/10/2021 13:46

No Liverpool desde 2015, Jurgen Klopp já possui um plano para quando deixar o clube inglês. E será longe do futebol, por pelo menos um ano. Em entrevista ao site "This is Anfield", o técnico alemão revelou que deseja tirar um ano sabático para viajar pelo mundo e aproveitar o tempo que não teve.

"(Quero) ver o mundo. Eu fui pai jovem, um jogador mediano e isso significa que para ver o mundo eu não tinha tempo e nem dinheiro. Então, me tornei técnico e logo não tive tempo algum, mas um pouco mais de dinheiro. Eu poderia ver o mundo inteiro se quisesse, mas ainda assim, não tenho tempo. Então é isso", afirmou.



Segundo Klopp, as férias entre o fim de uma temporada e o início de outra são mais para descanso e que são apenas poucos dias, pois precisa retornar ao trabalho antes para cuidar do planejamento. Mas avisa: não pretende deixar o Liverpool tão cedo.



"Eu ainda tenho três anos no Liverpool e isso é muito, muito tempo no futebol. Estou totalmente aqui, cheio de energia e quero ir o mais longe possível. Vamos ver onde podemos chegar", completou.