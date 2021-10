Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 07/10/2021 12:03

São Paulo - Irritado com a convocação de Douglas Luiz por Tite, o ex-jogador Neto, não poupou críticas a escolha do treinador da Seleção. O meia, no entanto, não deixou barato e respondeu o apresentador do 'Os Donos da Bola', o que gerou bate-boca nas redes sociais.

"Como não convoca o Danilo [do Palmeiras]? Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz. Ele joga no Aston Villa. Você sabe os volantes do Palmeiras, do Flamengo, do Inter? Olha o Rodrigo Dourado o que está jogando. Não convocar o Danilo é uma heresia, é uma vergonha", disparou Neto.

"Quer a maior vergonha do Tite em relação ao jogo contra a Venezuela? Convocou o jogador do Aston Villa. Alguém sabe quem joga no Aston Villa? Como não convoca o Danilo [do Palmeiras]? Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz", concluiu o apresentador.

Foi então que Douglas Luiz, que joga pelo Aston Villa, da Inglaterra, respondeu uma postagem de Neto no Twitter chamando o ex-jogador de "palhaço da televisão". O apresentador não deixou a treta morrer e publicou um vídeo nas redes sociais ironizando o jogador da seleção.

"Tem que falar que Os Donos da Bola não aparece só em São Paulo. Está aparecendo na Inglaterra. O Douglas Silva, ops, Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, a Portuguesa Santista que fala inglês, diz que sou o palhaço da televisão. O último gol dele foi em janeiro de 2020. Você está de brincadeira, quem é você perto de mim? Se eu sou o palhaço da televisão, você joga bola?"

As horas foram passando, e quem achou que discussão já havia terminado, se enganou. Douglas Luiz reapareceu nas redes sociais e em vídeo, questionou sobre o "currículo" de Neto e cornetou o apelido de "craque" do ex-jogador.

"Não gostei da forma que ele falou mais uma vez, falou que o Aston Vila é a portuguesa que fala inglês. Olhei o currículo dele e ele não jogou em nenhum time grande fora do Brasil. Quem é o Neto para falar do Aston Vila, que para mim é um gigante europeu. Você não jogou em lugar nenhum, é um fala muito. Não sei quem te deu apelido de craque", disparou o jogador da seleção.

Será que vem mais treta por aí?