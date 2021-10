Edmundo - Reprodução Internet

Edmundo Reprodução Internet

Publicado 07/10/2021 11:02

Rio - Quase um ano depois de deixar a Fox Sports, o ex-jogador Edmundo está perto de voltar a trabalhar como comentarista esportivo. De acordo com o jornalista Flavio Ricco, o Animal deverá assinar em breve com a Band.

Na emissora, Edmundo irá se juntar a outros ex-jogador que fazem parte da Band. Um deles, o ex-atacante Edilson, foi seu companheiro de clube nos tempos de Palmeiras na década de 1990.

Ídolo do Vasco e do Palmeiras, o Animal deixou a Fox Sports no fim de 2020. Ele foi um dos muitos profissionais que acabaram não ficando na emissora após as mudanças do canal que assim como a ESPN pertence à Disney.