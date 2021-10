Fred e Gabigol - divulgação

Publicado 07/10/2021 13:33

Rio - O que tinha tudo para ser um dia de festa, acabou virando uma noite para se esquecer. O reencontro entre a torcida tricolor e o Fluminense acabou em derrota do time das laranjeiras por 2 x 0 para o Fortaleza. Com os nervos à flor da pele pelo resultado negativo, Fred se irritou com Ronald, do Fortaleza, após levar um lençol do jogador do leão. O camisa 9 perdeu a compostura e deixou a mão no pescoço do adversário e tentou o levantar pela camisa.