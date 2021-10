O árbitro Rodrigo Crivellaro será submetido a uma cirurgia para evitar o agravamento da lesão na vértebra - William Oliveira/Guarani-VA/Divulgação

Publicado 07/10/2021 20:15

Santa Maria - Com uma lesão ligamentar confirmada na vértebra C6, Rodrigo Crivellaro será submetido a uma cirurgia para evitar o agravamento da contusão. O procedimento, no entanto, é considerado simples e será realizado na próxima semana. Agredido pelo atacante Willian Ribeiro, do São Paulo-RS, da Série B do Campeonato Gaúcho, Crivellaro se recupera bem e já recebeu alta médica.

O covarde ato de agressão aconteceu no confronto com o Guarani-RS. O árbitro foi ao chão após receber um soco e, caído, teve a cabeça chutada por Willian Ribeiro. Desacordado, ele recebeu os primeiros socorros ainda no gramado, mas ser levado com urgência para o hospital. O atacante deixou o Estádio Edmundo Feix preso em flagrante, mas foi solto graças ao benefício de liberdade provisória no dia seguinte.

Willian Ribeiro corre o risco de ser indiciado por tentativa de homicídio e lesão corporal. O São Paulo-RS demitiu o atacante, que tem um histórico de agressões no currículo. Em tratamento, Crivellaro acredita que ficará pelo menos três meses afastado do futebol e precisará usar colar cervical durante o período.



"Acabei de ir no médico, fiz uma ressonância, estou com uma lesão na C6 ali na cervical, na vértebra 6, uma lesão ligamentar. Vou ter que usar esse colar durante 90 dias, em casa, sem trabalhar. Se por acaso ocorrer um deslizamento das vértebras eu vou ter que fazer cirurgia. Espero que não, mas se tiver que fazer vai ser bem simples", disse Crivellaro, em entrevista à 'RBS TV'.