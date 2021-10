Iate de McGregor - Twitter

Iate de McGregorTwitter

Publicado 08/10/2021 13:49

O lutador Conor McGregor é um fabricante de dinheiro. Recentemente, a revista Forbes o elegeu como o atleta mais bem pago do mundo, à frente de Messi e Cristiano Ronaldo, após embolsar 180 milhões de dólares em um ano, dos quais 22 correspondem à sua atividade no UFC.

O restante da receita, até 158 milhões, corresponde aos lucros derivados de seus negócios e investimentos. Com tal poder financeiro, é normal que às vezes o irlandês não saiba o que fazer. A última, segundo o The Currency, foi colocar à venda um iate de luxo que adquiriu em 2019 por 3 milhões de euros para comprar um pub.

O lutador está em negociações para adquirir o pub O'Neill's, localizado no coração de Dún Laoghaire, um bairro costeiro perto de Dublin, que está à venda por 800 mil euros, valor que pretende obter com a venda do iate, hoje abandonado no porto da capital irlandesa.

fotogaleria

Em 2020, o ex-campeão comprou o pub Black Forge em Crumlin, sua cidade natal, após gastar 2 milhões de euros e mais um milhão para reformá-lo. “Eu sinto que é o começo. Os pubs irlandeses são famosos em todo o mundo, então, com certeza, abrirei mais negócios em outros lugares da Irlanda e no exterior. Sou apaixonado por hospitalidade e entretenimento. Estou apenas começando neste setor", diz ele.

McGregor, que atualmente se recupera da lesão sofrida na última luta contra Dustin Poirier, não ficará, porém, sem um iate. Isso porque, em julho, ele recebeu seu penúltimo capricho, um iate esportivo batizado de Tecnomar Lamborghini 63, já que é inspirado no Lamborghini Sián FKP 37.

Por Turco