Maracanã - Divulgação

Publicado 08/10/2021 12:16

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro convocou uma audiência pública, marcada para 27 de outubro, para tratar da nova gestão do Maracanã. Agora, os times cariocas interessados em gerir o estádio já começam a se movimentar. Segundo informações do portal "uol", a diretoria do Vasco já começou a estudar o edital de licitação do estádio, que foi divulgado na última quarta.

O vice-presidente do Vasco, Carlos Osorio, deu entrevista ao site "Jogada 10", onde afirmou que o clube da colina tem interesse dividir a administração do Maracanã, e declarou que precisa tirar algumas dúvidas sobre as obrigatoriedades e ainda fazer demandar no dia em que ocorrerá a audiência.

"Possuímos algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas sobre o quantitativo de jogos, mas dependendo da interpretação, é necessário ter três clubes. Dois não bastam. Vamos tirar dúvidas com o Governo do Estado no próximo dia 27. Esse é um, mas outros temas vão precisar de explicações. No dia 27 vamos poder questionar, tirar dúvidas ou solicitar reparos e emendas no processo de licitação. Essa é uma proposta inicial do Governo do Estado", afirma Osorio.

Vale lembrar que atualmente, o Maracanã é administrado pela dupla Fla-Flu. Os times ganharam a licitação para gerir o estádio em 2019.