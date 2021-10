Neymar assistiu o aquecimento da equipe no banco de reservas - AFP

Publicado 08/10/2021 09:32

Caracas (VEN) - Espectador de luxo da vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Venezuela, Neymar passou por uma cena inusitada após o confronto, válido pela décima-primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante tentou treinar com outros atletas que não foram a campo nesta quinta-feira (7), no Estádio Olímpico da UCV, de acordo com o "GE", mas não conseguiu.

O astro havia ido ao vestiário da equipe canarinha antes do duelo em Caracas e esteve no banco de reservas no decorrer do aquecimento. Em seguida, acompanhou o jogo das tribunas do estádio. Nos minutos finais, o jogador saiu da tribuna com escolta reforçada.



Com o auxílio de seguranças e sem utilizar máscara, Neymar conseguiu chegar ao gramado, mas foi impedido por seguranças de realizar exercícios com o preparador físico da Seleção.



A CBF tinha sido autorizada a permitir que os jogadores da Seleção fizessem um treino depois do jogo, como é de costume. Contudo, minutos após o início da atividade, foram informados que não poderiam permanecer no local para preservar o gramado.



Neymar retorna à equipe canarinha no domingo (10), quando o Brasil enfrenta a Colômbia em Barranquilla.