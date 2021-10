Publicado 08/10/2021 00:00

A derrota do Fluminense para o Fortaleza já faz parte do passado. O tricolor tem a oportunidade de virar a página de uma vez amanhã, quando recebe o Atlético-GO, no Maracanã. Se o primeiro encontro com o torcedor tricolor não foi tão positivo em virtude do resultado, Marcão e seus comandados tem mais uma chance de apagar o que aconteceu na última rodada.