Jornalista analisa empate do Flamengo e aponta qualidades de Renato Gaúcho: 'Ele tem sensibilidade'Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/10/2021 00:00

Que o Flamengo tem o elenco mais poderoso do continente, todo mundo sabe, mas algumas escolhas de Renato Gaúcho deixam o torcedor de cabelo em pé. A insistência com Renê sendo o reserva imediato de Filipe Luís e Léo Pereira estar a frente de Gustavo Henrique são decisões questionáveis. Apesar do empate contra o RB Bragantino, o jogo contra o Fortaleza é de extrema importância para o Flamengo voltar a vencer no campeonato e, quem sabe, para Renato deixar de lado algumas teimosias.