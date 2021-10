Publicado 08/10/2021 00:00

Depois de mais quase dois anos da primeira tentativa, o Newcastle, da Inglaterra, foi comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita e é o mais novo clube milionário no futebol. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas estima-se que a negociação girou em torno de R$2,2 bilhões. Agora, o Newcastle terá condições de brigar com os principais clubes europeus, já que os novos donos do clube tem um patrimônio avaliado em R$ 425 bilhões.