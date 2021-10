Neymar revela sonho de voltar ao Brasil e destaca: 'É óbvio que eu quero' - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar revela sonho de voltar ao Brasil e destaca: 'É óbvio que eu quero' Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/10/2021 15:07

Atacante do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar falou sobre o sonho de voltar a morar no Brasil em entrevista para as redes do influenciador Matheus Mazzafera. O jogador deixou o Brasil em 2013 rumo ao Barcelona em negociação do clube catalão com o Santos.

- Sai do Brasil com 21, óbvio que quero voltar um dia - disse, mas sem estipular data e nem dar pistas de onde jogaria caso o retorno acontece ainda durante a carreira de jogador.

O jogador tem contrato com o PSG até 2025 e já brincou algumas vezes com um possível retorno, principalmente ao Flamengo, onde costuma interagir com Gabriel Barbosa, seu parceiro de Seleção.