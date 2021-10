Troféu Bola de Ouro é entregue pela revista France Football - Foto: THOMAS SAMSON / AFP

A revista francesa 'France Football' divulgou nesta sexta-feira a lista dos 30 jogadores que concorrerão ao Bola de Ouro, escolhidos em votação realizada por 180 jornalistas internacionais. Neymar, do PSG, é o único da Seleção no Top-30 da última temporada. Além dele, apenas outro brasileiro, mas naturalizado italiano: Jorginho, do Chelsea, que inclusive é um dos favoritos graças às conquistas da Eurocopa e da Liga dos campeões.

Finalistas da última Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea possuem cinco jogadores indicados, cada. A lista conta com grandes nomes, como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Kevin de Bruyne e Robert Lewandowski.

O tradicional prêmio do melhor do mundo na temporada retorna em 2021, após não ser entregue em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Esta será a 65ª edição. Messi foi o último vencedor da Bola de Ouro, em 2019, e é também quem mais levou o prêmio, seis vezes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. A cerimônia de entrega das premiações acontecerá em 29 de novembro, no Théâtre du Chatelet, em Paris.





Também foram divulgadas as 20 jogadoras que concorrem ao Bola de Ouro no futebol feminino, sem nenhuma brasileira na disputa. Barcelona e Chelsea dominam as indicações, com cinco nomes cada. Em 2019, a americana Megan Rapinoe foi a vencedora.

Além da tradicional premiação, a revista também entregará o Troféu Yashin para o melhor goleiro da temporada. Entre os 10 indicados, Ederson, do Manchester City, é o representante brasileiro, que terá a dura concorrência de Donnarumma, do PSG e que estava no Milan, único goleiro entre os 30 que concorrem ao Bola de Ouro.

Já para o Troféu Kopa, para revelação sub-21, não há nenhum jovem jogador do Brasil entre os finalistas. Pedri, do Barcelona, também ficou entre os 30 que disputam o Bola de Ouro.

