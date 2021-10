Ex-Flamengo, Diego Mauricio busca mais uma grande temporada no exterior - Foto: Arquivo

Publicado 08/10/2021 19:55

Em seu oitavo país diferente, Diego tem outro grande desafio pela frente na sua carreira. Agora no Catar, o atacante busca mais uma vez fazer uma grande passagem. Pelo OdishaF.C da Índia, clube que atuou na ultima temporada, o atacante marcou 12 gols em 20 partidas. Diante desse cenário, o jogador fala qual pode ser o difernecial e acumular grandes passagens jogando fora do Brasil.

- Eu acho que é o tempo que estou jogando fora do país. Já são quase 9 anos, então já passei por várias culturas e consigo entender a maneira que as pessoas que não são da nossa cultura pensam. Isso me ajuda muito nos treinamentos, jogos e dia a dia, por isso as coisas estão encaminhando bem pra mim a cada ano - comentou.

Tanto dentro, como fora dos gramados, todo pais possui seus costumes e culturas, com tantas diversidades que teve que enfrentar na sua carreira, Diego comenta sobre as dificuldades e se hoje sua experiência ajuda a uma melhor e mais rápida adaptação.

- A maior dificuldade é estar longe da família, amigos, a nossa cultura, horários diferentes do nosso. Mas nesse momento, com o tempo fora do país e experiência que eu tenho, se torna um pouco mais fácil, já consigo administrar melhor de quando eu era mas jovem - concluiu.