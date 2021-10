Romário pede titularidade absoluta de Gabigol na Seleção: 'Um dos grandes artilheiros do futebol mundial' - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 17:58

Rio - Na última quinta, em entrevista ao canal "Cara a Tapa", no YouTube, Romário cobrou a titularidade do atacante Gabigol na Seleção Brasileira. O ex-jogador rasgou elogios ao jogador e cobrou espaço para o jogador poder se destacar no time do técnico Tite.

"Nesse momento, o titular da Seleção seria o Gabigol. É um cara que está fazendo gols, é fazedor de gols, é destemido. Peder muito gol, mas é destemido. É um dos grandes artilheiros do futebol mundial", destacou Romário, no canal Cara a Tapa.



No próximo domingo (10), o Brasil enfrenta a Colômbia, às 18h, no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.