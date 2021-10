Thomas Muller saiu do banco e marcou o gol da vitória da Alemanha sobre a Romênia - AFP

Publicado 08/10/2021 18:39

De virada, a Alemanha venceu a Romênia por 2 a 1 em Hamburgo, pelas Eliminatórias, e deu um grande passo para se classificar para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Graças aos gols de Gnabry e Thomas Müller - Ianis Hagi, filho do ex-jogador Gheorghe Hagi, abriu o placar ­-, os alemães podem carimbar a vaga já na próxima segunda-feira, quando enfrentam a Macedônia do Norte, fora de casa, pelo Grupo J.



Com 100% de aproveitamento desde que o técnico Hansi Flick assumiu após a Eurocopa, a Alemanha chegou a 18 pontos em sete partidas das Eliminatórias. A três rodadas do fim, a vantagem para Macedônia do Norte e Armênia é de seis pontos, em nove possíveis.



Como o primeiro colocado se garante na Copa automaticamente, basta mais uma vitória. Ou até mesmo um empate, desde que a Armênia tropece. Os segundos colocados de cada grupo disputarão a repescagem.



Outros resultados desta sexta-feira:

Letônia 0 x 1 Holanda

Chipre 0 x 3 Croácia

Estônia 2 x 0 Bielorrússia

Gibraltar 0 x 3 Montenegro

Islândia 1 x 1 Armênia

Liechtenstein 0 x 4 Macedônia do Norte

Malta 0 x 4 Eslovênia

República Tcheca 2 x 2 País de Gales

Rússia 1 x 0 Eslováquia

Turquia 1 x 1 Noruega