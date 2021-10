Flamengo

Com dores musculares, Bruno Henrique aumenta o número de baixas do Flamengo no Castelão

Em confronto direto com o Fortaleza, Renato Gaúcho decidiu poupar o atacante, que jogou no sacrifício contra o Red Bull Bragantino

Publicado 09/10/2021 14:05 | Atualizado há 25 minutos