Neymar cumpriu suspensão e volta contra a ColômbiaFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/10/2021 13:32

Depois de cumprir suspensão na rodada passada, contra a Venezuela, Neymar retorna à Seleção no duelo deste domingo contra a Colômbia, às 18h em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa. Principal nome do futebol brasileiro atual, o craque do PSG só precisará entrar em campo para alcançar mais uma marca relevante com a 'amarelinha'.

Com 113 jogos pela Seleção, Neymar ultrapassará Pelé e Djalma Santos como o quinto jogador que mais jogou pelo Brasil. Pela idade e com muito ainda pela frente, o camisa 10, que estreou em agosto de 2010, tem chances reais de chegar ao topo dessa lista.



Afinal, Cafu é o jogador que mais vestiu a camisa brasileira, com 150 jogos. Por enquanto, os próximos a serem alcançados por Neymar são Daniel Alves e Rivellino, ambos com 120. Roberto Carlos é o segundo, com 132.



Outra marca relevante de Neymar na Seleção é da artilharia. O craque já está em segundo, com 69 gols, atrás apenas de Pelé. O Rei do Futebol pode ser alcançado pelas contas da Fifa (que contabiliza 77 gols), mas a meta não será fácil pelos números da CBF: 95, incluindo jogos festivos contra combinados e times).