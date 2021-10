Publicado 10/10/2021 00:00

Lá no início da Série B, com Marcelo Chamusca, o Fogão sabia que deveria fazer bem o dever de casa para sonhar com a volta à elite do futebol brasileiro. E venceu seus dois primeiros jogos no Niltão — 2 a 0 sobre o Coritiba e 3 a 0 em cima do Remo —, mas depois caiu de produção e trocou de técnico. Veio Enderson Moreira e a Estrela Solitária passou a ficar bem posicionada no horizonte.

O Botafogo é o melhor mandante. Conquistou 85,95% dos pontos disputados em casa e tem um retrospecto glorioso: 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Com isso, aumentou para 83% as suas chances de classificação, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola.