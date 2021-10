árbitro Rodrigo Crivellaro Dias recebeu alta do hospital após sofrer agressão - Divulgação/William Oliveira/Guarani-VA

Publicado 09/10/2021 15:21

Em manifesto, a Comissão de Arbitragem da CBF informou que as equipes de arbitragem de todos os jogos da entidade neste fim de semana farão um protesto. O movimento é uma forma de apoio ao árbitro Rodrigo Crivellaro, que foi agredido covardemente na Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho. Também será de repúdio ao agressor, o jogador William Ribeiro, e de alerta à sociedade, segundo o texto.



Antes de a bola rolar nas partidas, os árbitros levantarão o apito e os auxiliares, as bandeiras. Todos ficarão ajoelhados. Até mesmo quem estiver na cabine do VAR irá fazer o gesto. No texto, a Comissão de Arbitragem também explica o protocolo a ser seguido, com aviso aos capitães antes do minuto de silêncio e o texto a ser escrito na súmula.



O movimento acontece dias depois de Rodrigo Crivellaro ser agredido por William Ribeiro durante o jogo entre Guarani, de Venâncio Aires, e São Paulo, pela Segunda Divisão do Gaúcho. Após dar um cartão amarelo, o árbitro foi derrubado por Willian Ribeiro, que ainda deu um chute na sua cabeça.



Rodrigo Crivellaro ficou desacordado por alguns momentos e foi levado às pressas ao hospital. Já o jogador do São Paulo foi preso em flagrante ainda no estádio (depois teve liberdade provisória decretada) e teve seu contrato rescindido.



O árbitro recebeu alta do hospital no dia seguinte, mas sofreu uma lesão ligamentar na vértebra C6 e pode precisar de cirurgia. A decisão será tomada após novo exame, que será realizado na próxima semana.