Benítez perdeu espaço com Crespo no segundo semestre e busca recomeço após queda do treinador no São PauloRubens Chiri/São Paulo

Publicado 13/10/2021 18:37 | Atualizado 13/10/2021 18:40

São Paulo - A queda de Hernán Crespo do comando do São Paulo pode criar uma nova brecha para Martín Benítez no Morumbi. Xodó da torcida do Vasco, o apoiador perdeu espaço com o treinador nos últimos meses e, por intermédio de seu empresário, Adrian Castellanos, já havia alertado à diretoria sobre a possibilidade de deixar o clube devido à falta de oportunidades.



"Nós respeitamos o Mister (treinador) e temos boa relação com ele. Tanto eu quanto Martín (Benítez), mas temos que ser realistas: não tem como ele permanecer se não for utilizado. Quando usa, ele quer que ele faça a função de 5, de marcação, e sabemos que o Benítez é um jogador talentoso, de armação de jogadas. Se for para ser usado assim, não faz sentido ele ficar no São Paulo", disse o agente ao 'Blog do Nicola'.

Revelado pelo Independiente, da Argentina, o apoiador fez sucesso com a camisa do Vasco em 2020 e não demorou para despertar o interesse de outros clubes no país. O rebaixamento do clube carioca aliado a falta de recursos para cumprir a exigência de compra dos direitos do apoiador abriram o caminho para o São Paulo. À vontade, Benítez teve rápida adaptação e terminou o Campeonato Paulista eleito o craque da competição. No entanto, perdeu espaço sob o comando de Crespo no segundo semestre.

Em delicada situação financeira, com dívidas estimadas em cerca de R$ 600 milhões, o São Paulo tem prioridade para adquirir parte dos direitos do apoiador ao fim do empréstimo, em dezembro. O investimento seria de US$ 3 milhões, R$ 16 milhões, aproximadamente.