MessiAFP

Publicado 13/10/2021 18:22

Rio - Uma cena curiosa chamou atenção no entorno do hotel onde a seleção argentina está hospedada, em Buenos Aires. Na última terça-feira, um jovem torcedor mirim vou até o local e levou um cartaz se desculpando com Messi por se chamar Cristiano.

Esto acaba de pasar en el predio de la Selección. pic.twitter.com/P16qprDhFF — Gastón Edul (@gastonedul) October 12, 2021 “Messi, perdoe minha mãe, ela não sabia o que estava fazendo. Me chamo Cristiano”, dizia a mensagem.

A imagem viralizou nas redes sociais nas últimas horas. Os veículos argentinos já estão planejando um encontro do craque com o xará de Cristiano Ronaldo.