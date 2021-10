Tite prepara a Seleção para o duelo contra o Uruguai - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/10/2021 17:55

O técnico Tite tem um desfalque para o duelo contra o Uruguai, nesta quinta-feira às 21h30 (de Brasília) na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Éder Militão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e foi vetado. Lucas Veríssimo, que treinou entre os titulares na terça-feira, deve jogar ao lado de Thiago Silva na zaga da Seleção.



O zagueiro do Real Madrid se machucou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com a Colômbia, no domingo. Ele foi substituído por Thiago Silva, que ficou no banco para ser poupado, visando ao duelo com o Uruguai.



Depois de disputar os dois jogos pelas Eliminatórias nesta rodada tripla, Marquinhos será poupado da sequência desgastante e Tite terá a oportunidade de observar Lucas Veríssimo mais uma vez.



A Seleção terá outras mudanças na equipe titular. Raphinha deve ganhar a vaga de Gabigol e Emerson Royal entrará no lugar de Danilo na lateral direita. No gol, Ederson substituirá Alisson.



O Brasil deve ir a campo com: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.