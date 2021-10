Hernán Crespo não resistiu a má fase do São Paulo e deixa o Morumbi após oito meses de trabalho - Rubens Chiri/São Paulo

Hernán Crespo não resistiu a má fase do São Paulo e deixa o Morumbi após oito meses de trabalhoRubens Chiri/São Paulo

Publicado 13/10/2021 16:25

São Paulo - Hernán Crespo não é mais técnico do São Paulo, que comunicou na tarde desta quarta-feira o fim do 'casamento' de oito meses com o argentino. A saída em 'comum acordo', como informou a nota oficial do clube, foi motivada pelo desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, competição na qual a equipe ocupa o 13º lugar. No entanto, as recentes e doloridas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores já haviam minado o futuro de Crespo. De imediato, a diretoria já iniciou a busca por um substituto.



Anunciado em fevereiro, o argentino, de 46 anos, deixa o São Paulo com o título do Campeonato Paulista, conquista que encerrou um um jejum de quase nove anos do clube. Em 53 partidas, Crespo obteve 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, com aproveitamento de 57,23%. Também deixam o Morumbi os compatriotas Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho).

Confira a nota oficial divulgada pelo São Paulo:

"O São Paulo Futebol Clube informa que Hernán Crespo deixa o comando técnico da equipe nesta quarta-feira (13). A decisão foi tomada em comum acordo após conversa entre o treinador e a diretoria do Tricolor. Também deixam o Clube Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho), que chegaram ao Tricolor junto com o treinador.





Ao longo de oito meses, Crespo dirigiu a equipe na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. O time ainda foi comandado em outros quatro jogos pelo auxiliar Juan Branda, quando o argentino se recuperava de Covid-19.



O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores, e pela conquista do título do Estadual, triunfo esse que não era obtido desde 2005. De imediato, o Clube abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador."