Caio Ribeiro abre o jogo sobre a luta contra o câncer e destaca: ''Sempre acreditei que tinha fim e que esse fim era cura' Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 13/10/2021 15:58

Rio - O ex-jogador de futebol, Caio Ribeiro, jogou por clubes importantes do futebol brasileiro e encerrou a sua carreira no Botafogo aos 30 anos. Em entrevista ao canal do podcast "Flow Sport Club", atual comentarista da Rede Globo explicou o ocorrido.

"Perdemos o jogo para o Flamengo, a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo. Eu tive uma discussão muito séria com eles nos bastidores. Não concordei com a forma que eles se posicionaram, acho que naquele momento você não fala nada ou então defende um time que estava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos", afirmou.

No ano seguinte, Caio afirmou que teria recebido uma proposta do Palmeiras e negociado com o clube paulista, porém, a negociação acabou não evoluindo.

"Preciso de uns três meses aqui sem fazer nada, só curtindo, depois eu vejo o que acontece. Eu estava acertado com o Palmeiras, mas como estava há quatro meses parado, o Palmeiras estava para cair e optou por um zagueiro para salvar o time. Veio Copa do Mundo, estamos falando de seis, sete meses sem jogar, é muita coisa para um atleta. As propostas que vieram não me agradaram muito", disse.