Publicado 13/10/2021 15:37

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Coritiba, o atacante Luizão, de 18 anos, renovou o contrato com o clube paranaense até outubro de 2024. Para manter o jogador, o Coxa teve que vencer a concorrência do Flamengo e também de um clube do futebol europeu. As informações são do portal "globoesporte.com".

O atleta foi artilheiro e campeão da última Copa do Brasil Su-20 pelo clube paranaense. O novo vínculo deverá ser assinado até o fim de semana. O contrato prevê um aumento na multa para clubes brasileiros, que era de R$ 3,4 milhões, aumentou e é proporcional ao novo salário. O valor para o exterior não foi revelado pelo clube parananese.



A negociação entre Luizão e Coritiba teve altos e baixos até terminar de forma positiva para o Coxa. O jovem chegou a receber propostas do Dnipro, da Ucrânia, e do Flamengo antes de começar as conversas para renovar o contrato com o Coritiba. O Rubro-Negro tentou um acordo por empréstimo com opção de compra estipulada ao término do contrato.



Luizão tem contrato com o Coritiba até 31 de outubro de 2023 — Foto: Coritiba

