Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Jorge JesusDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 13/10/2021 14:59

Rio - Nesta quarta-feira (13), o comentarista Denílson criticou a declaração de Jorge Jesus, técnico do Benfica, no programa "Jogo Aberto", da Band. O ex-jogador destaca que o ex-treinador do Flamengo deixou um legado no Brasil com o estilo de jogo "vistoso", mas discorda que o português trouxe a ideia de jogar sem a bola.

"O Jorge Jesus inventou a bola. Inventou o futebol brasileiro. Pelo amor de Deus. Ajuda nós aí. Gratidão também é importante. Ele tem méritos, fez o Flamengo jogar um futebol muito vistoso, conquistou Brasileiro, Libertadores e deixou um legado. Ponto. Agora falar que trouxe a ideia de jogar sem a bola eu discordo totalmente. Aliás o Brasil mudou muito e pode ser que a gente não ganhe mais nada porque está pensando muito em jogar sem a bola”, disse o comentarista Denílson, no Jogo Aberto, da Band.

Além do ex-jogador, a apresentadora Renata Fan concordou com o comentário de Denílson e, além disso, destacou que os jogadores da Seleção Brasileira não usam mais os recursos do drible, caneta e chapéu contra os adversários.

"A gente não vê mais os dribles, aquelas jogadas naturais do brasileiro que os outros invejavam. Você (Denílson) era um atleta do drible, não hesitava em dar caneta, chapéu e recursos que os europeus não tinham. O Brasil tem que refletir porque não é protagonista e não ganha uma Copa desde 2002. Acho que precisa aflorar mais este talento desde a base", disse a apresentadora Renata Fan, no Jogo Aberto, da Band.