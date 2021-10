Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 13/10/2021 14:49

Rio - A Band anunciou de forma oficial nesta quarta-feira a contratação de Edmundo como novo comentarista da emissora. O Animal estava desempregado desde que deixou a Fox Sports no fim do ano passado. Será a segunda passagem do ex-jogador pela emissora paulista.

"Me sinto lisonjeado em estar retornando para a Band e estrear no microfone da Rádio Bandeirantes. É um sinal de que deixei as portas abertas. Sempre tive um ótimo relacionamento com todo mundo", afirmou.

Edmundo vai fazer parte da equipe do programa "Terceiro Tempo", comandado por Milton Neves. Além do ex-jogador e do apresentador, Livia Nepomuceno e Marília Ruiz fazem parte da atração. Ele também será comentaristas dos jogos pela Rádio Bandeirantes.

"Sempre fui verdadeiro demais, então isso é o diferencial no meu trabalho. Quero manter essa postura com o público", afirmou Edmundo.