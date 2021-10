Thiago Silva - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago SilvaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/10/2021 14:07

Rio - O narrador Milton Leite, do Grupo Globo, não gostou de ver Thiago Silva saindo em defesa de Neymar. Durante o "Seleção SporTV" desta quarta-feira, ele detonou a postura do zagueiro e discordou que as críticas ao camisa 10 sejam exageradas.

"Eu não concordo com o Thiago, aliás ele perde muita chance de ficar quieto, fala muita bobagem. Acho ele um baita jogador, mas nesse ponto de se posicionar ele perde muito a chance de ficar quieto. Se a gente não cobrar do Neymar, vamos cobrar de quem? Do Rafinha que está chegando agora? Nós temos que cobrar do Neymar, faz parte de quem é considerado um dos melhores jogadores do mundo, ele não está jogando nada", afirmou Milton.

"O jogador de futebol ganha um bom dinheiro, inclusive, para aguentar esse tipo de coisa. O Neymar tem o salário que tem para ser cobrado como o jogador importante que ele é no mundo inteiro", completou.