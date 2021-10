Gabigol deverá ficar com opção no banco - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/10/2021 15:00 | Atualizado 13/10/2021 15:02

Rio - Após o primeiro tropeço nas Eliminatórias, o Brasil vai enfrentar o Uruguai, nesta quinta-feira, em Manaus. O técnico Tite deve fazer mudanças na equipe em relação ao time que começou o jogo do último domingo contra a Colômbia, fora de casa.

Uma delas é em relação a Gabigol. O atacante do Flamengo deverá perder a vaga de titular. A seleção brasileira deve entrar em campo com: Ederson, Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Com 28 pontos, o Brasil está bem perto de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A equipe comandada por Tite tem nove vitórias e um empate em dez partidas pelas Eliminatórias.