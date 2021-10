Newcastle foi comprado recentemente e já planeja montar equipe competitiva - Divulgação/Newcastle

Publicado 13/10/2021 15:59

Milão (ITA) - O Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita, que comprou recentemente o tradicional Newcastle, da Inglaterra, continua sua saga em busca de mais clubes para o modelo de negócio. De acordo com o jornal italiano "Libero Quotidiano", os sauditas querem adquirir mais três equipes.

A publicação indica que dois clubes já foram definidos: Inter de Milão, da Itália, e Olympique de Marselha, da França. O terceiro time ainda não foi definido pelo fundo de investimento saudita, mas se sabe que é uma equipe brasileira.

De acordo com o "Libero Quotidiano", ainda não há previsão para início das negociações com os clubes selecionados, já que se trata de um modelo que visa o longo prazo. A Inter de Milão, no entanto, pode ter este processo adiantado, já que a Suning, grupo chinês que comanda o clube, tem interesse em vender a atual campeã do Calcio.

O Newcastle United foi comprado no início deste mês pelo fundo saudita e já planeja um salto financeiro e de qualidade visando grandes contratações na próxima janela de transferências da Europa.