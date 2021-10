Fabinho rebate críticas à Seleção e destaca evolução: 'Jogar bem, vencer e convencer' - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Fabinho rebate críticas à Seleção e destaca evolução: 'Jogar bem, vencer e convencer' Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/10/2021 16:24

O volante Fabinho defendeu a Seleção Brasileiras das críticas sobre o desempenho recente nas partidas disputadas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13), o titular desta tríplice sequência de outubro opinou sobre como a equipe canarinha vem atuando.

- Dentro de campo nós temos uma visão diferente da que vocês têm. Contra a Colômbia, acredito que a Seleção jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Conseguimos criar espaços, mas acabou que não aproveitamos. Não é fácil jogar em Barranquilla. Claro que queríamos a vitória, mas o empate não é um resultado ruim - e, em seguida, destacou:



- Somos a Seleção Brasileira, queremos sempre melhorar, jogar bem, vencer e convencer. É sempre pensando em evoluir, jogar bem. Queremos não só vencer, mas mostrar porque vencemos os jogos - completou.



O debate sobre atuar com jogadores europeus também entrou em pauta na coletiva. Segundo Fabinho, o momento é da equipe voltar-se para seu crescimento e se classificar nas Eliminatórias.



- Pensar assim, num confronto contra seleção europeia, é até um pouco difícil. Na América do Sul são outros adversários e temos que focar nesses jogos. A seleção vem numa sequência muito boa, jogadores novos podem chegar e agregar, casos do Antony e do Raphinha. A nossa ideia de jogar é sempre a mesma, o pessoal que está aqui há muito tempo conhece bem. Nós não podemos focar só em resultados, mas os resultados mostram que isso (o trabalho) vem dando certo. Nem sempre vamos jogar bem, mas maioria das vezes conseguimos impor o jogo, o que é pedido pelo nosso treinador - disse.



Fabinho fez um balanço sobre como a equipe jogou diante da Venezuela e da Colômbia e também projetou a partida com o Uruguai.



- Contra a Venezuela não aproveitamos o espaço que tivemos. Contra Colômbia, nos movimentamos melhor, achamos espaço na defesa adversária. A partida contra o Uruguai, temos de buscar nossa vitória apresentar o bom futebol e vamos fazer isso em Manaus, com apoio da nossa torcida - disse.



O Brasil treina na tarde desta quarta-feira (13). Em seguida, o técnico Tite concederá entrevista coletiva.