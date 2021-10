Milton Neves - Divulgação

Milton NevesDivulgação

Publicado 13/10/2021 19:56

Rio - As declarações de Jorge Jesus sobre o efeito da sua passagem pelo Flamengo vem repercutindo na imprensa brasileira. Alguns tem concordado com as considerações do Mister e outros não. O apresentador da Band, Milton Neves, foi um dos que discordou do técnico. Apesar de admitir que o português teve um momento bem marcando no futebol nacional, o jornalista discorda da visão de que o técnico mudou o futebol brasileiro.

"Daqui a pouco o senhor vai dizer até que foi você quem percebeu nos primeiros passos de Pelé, ainda em Três Corações-MG, que ele seria o Rei do Futebol", ironizou Milton Neves em post no portal "UOL".

Milton ressaltou que Jorge Jesus não é considerado um técnico top no futebol europeu. "Se Jesus fosse o técnico que pensa que é, hoje estaria no PSG, no City, no Barcelona ou no Real Madrid. E não sofrendo no Benfica", disse.