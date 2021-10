Especulado no Barcelona, ex-jogador do Flamengo revela torcida na Libertadores em 2019 - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2021 17:42 | Atualizado 13/10/2021 17:45

Rio - O atacante Rodrigo Moreno, de 30 anos, naturalizado espanhol, do Leeds United, revelou torcida pelo Flamengo na Libertadores, em 2019. O jogador foi formado nas categorias de base do Rubro-negro e relembrou o "clima tenso", com o volante Enzo Pérez, do River Plate, após a conquista.

"Tive sorte de jogar com o Enzo Pérez no Benfica e Valência. Sou torcedor do Flamengo, não liguei pra ele por semanas quando vencemos a Libertadores. Mas sim, liguei quando eles venceram contra o Boca", disse o atacante Rodrigo Moreno, ao jornal La Nación.

Rodrigo Moreno passou por clubes como Real Madrid, Benfica, Valencia e, atualmente, joga pelo Leeds United, na Premier League, considerado a contratação mais cara da história do clube. De acordo com o portal "The Athletic", o jogador chegou a ser especulado no Barcelona, mas a negociação não foi encaminhada porque o atleta e o clube inglês não tinham interesse na transferência.