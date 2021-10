Lateral da França e do Bayern de Munique, Lucas Hernández precisa se apresentar a tribunal na Espanha - AFP

Publicado 13/10/2021 17:44

Lateral do Bayern de Munique e da seleção da França, Lucas Hernández teve prisão decretada pelo Tribunal Criminal nº 32 de Madri, na Espanha, por descumprir ordem judicial após responder por violência doméstica. Segundo o jornal espanhol 'As', o jogador foi notificado em 14 de setembro e precisa se apresentar ao tribunal até terça-feira para ser encaminhado a um centro penitenciário, onde deve ficar por 10 dias.



Há quatro anos, quando estava no Atlético de Madrid, Hernández chegou a ser detido e liberado após prestar depoimento, após uma briga com a mulher Amelia de la Osa Lorente. Os dois foram impedidos pela justiça de se aproximarem e, até mesmo, de se comunicarem por seis meses. Entretanto o casal não respeitou a sentença e o jogador foi detido mais uma vez no aeroporto de Madrid, em junho de 2017.



O processo então foi parar no Ministério Público da Espanha, que pediu um ano de prisão e Hernández acabou condenado. Por não ter cumprido a primeira pena, ele não conseguiu substituir a punição por trabalho comunitário.



Apesar de ter sido notificado em 14 de setembro, o Bayerne de Munique disse, segundo o jornal 'As', que só soube neste mês.