Publicado 13/10/2021 16:38

Rio - Ex-jogador de grandes clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG, o ex-lateral-esquerdo Leandro viveu um relacionamento pouco comum nos tempos de atleta. Ele contou que quando defendeu a Raposa, chegou a morar em um motel na capital de Minas Gerais. Além disso, ele teve uma relacionamento com uma funcionária do estabelecimento.

"Eu morei em um motel em Belo Horizonte e tinha contato com a recepcionista, sempre. E ela acabou virando minha namorada. Eu falei para ela: 'Eu tenho que 'jogar em casa', sabe? Então, põe uma peruca, um boné, para as câmeras não pegarem você'. E virou minha namorada. Um dia, eu contei para o Alex. E o Alex espalhou para geral. Era segredo nosso e ele espalhou", contou Leandro em entrevista ao Além da Bola, da ESPN Brasil.

Além disso, o ex-jogador afirmou que brincou bastante com ex-companheiros de equipe que eram flagrados pela sua namorada visitando o local. Mais tarde, nos treinos, ele e Alex questionavam o colega sobre a noite anterior.



"Eu chegava cedo na Toca da Raposa e o Alex já me esperava, perguntando sobre 'novidades' [quem tinha ido no motel]. Quando os caras que tinham ido chegavam, o Alex perguntava como tinha sido a noite e a gente falava que tinha visto ele chegar no motel tal horário", disse.