Publicado 13/10/2021 17:44

Manchester (ING) - Foco de gigantes europeus como Bayern, Real Madrid e PSG, o atacante Erling Haaland, do Borússia Dortmund, avançou nas negociações para se tornar jogador do Manchester City na próxima temporada. De acordo com o jornal inglês "The Times", o empresário do atleta, Mino Raiola, se reunirá com a diretoria dos cityzens no início de 2022 para negociar a possível transferência do "cometa" do velho continente.



Para contratar o atacante de 21 anos, será preciso rescindir o contrato dele com o Dortmund, válido até o fim da temporada de 2024, cuja multa rescisória está na casa de 64 milhões de libras (R$ 480 milhões de reais) e entra em vigor no início de 2022.

De acordo com a imprensa alemã, o Borussia Dortmund afirmou que o atacante Erling Haaland deixará o clube ao final da temporada e já iniciou buscas por um substituto. Embora tenha contrato até 2024,existe uma cláusula que faz a multa rescisória do norueguês valer 75 milhões de euros (R$ 463 milhões) ao término desta temporada, valor muito acessível para as grandes equipes da Europa. AFP



Frustrado após a negociação fracassada com Harry Kane, do Tottenham, e encontrando dificuldades na posição de centroavante, o técnico Pep Guardiola olha com desejo e quer contar com Haaland na próxima temporada.