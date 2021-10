Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 13/10/2021 17:55

Rio - Rogério Ceni pode voltar ao trabalho em breve. Demitido pelo Flamengo em julho, o treinador aparece como favorito na lista de possíveis nomes para assumir o São Paulo, que dispensou o argentino Hernán Crespo na tarde desta quarta-feira. A informação é do "UOL".

Apesar do nome do ídolo são-paulino aparecer no topo da lista, a situação segue indefinida. O português Antônio Oliveira, ex-Athletico, também surge como opção.

No Flamengo, seu último clube, Rogério comandou a equipe em 45 jogos, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).