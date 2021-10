Rogério Ceni - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/10/2021 18:22 | Atualizado 13/10/2021 18:30

Rio - Rogério Ceni está de volta ao São Paulo. O técnico assume o Tricolor Paulista após a saída do treinador Hernán Crespo, nesta quarta-feira. Ídolo do clube paulista, o ex-jogador estava desempregado desde que foi demitido pelo Rubro-negro, em julho. A informação é do portal "GE".

O acordo foi finalizado e será assinado nas próximas horas. Rogério Ceni não tinha interesse em assumir um novo clube nesta temporada, mas o convite do São Paulo balançou e o treinador repensou a decisão.

O técnico é o atual campeão brasileiro pelo Flamengo, em 2020. No entanto, foi demitido pelo Rubro-negro, após críticas da torcida pelo desempenho da equipe. A proposta chegou ao técnico horas depois do São Paulo demitir Hernán Crespo, que saiu em comum acordo com a diretoria do clube paulista.