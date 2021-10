Alheio à polêmica, Mbappé terminou a Liga das Nações como um dos heróis de mais uma conquista da França - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 15/10/2021 15:42 | Atualizado 15/10/2021 15:44

Nyon, Suíça - O gol de Kylian Mbappé na decisão da Liga das Nações ainda repercute no mundo da bola, não apenas pela destacada atuação que garantiu a vitória por 2 a 1, de virada, da França sobre a Espanha, mas pelo contestado posicionamento do camisa 10 ao. Em meio à polêmica, a Uefa admite mudanças na regra de impedimento.

Diretor de arbitragem da Uefa, Roberto Rossetti, acredita que interpretação na aplicação da lei está em conflito com o espírito da própria. Na análise da jogada que deu origem ao polêmico astro francês, Rossetti avaliou ela não evita que um jogador tire proveito de uma posição em impedimento. A entidade, no entanto, apoiou e entendeu como correta a tomada de decisão do árbitro Anthony Taylor.

A sugestão de alteração na regra do impedimento será proposta à FIFA e, consequentemente à International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pela confecção e regulamentação das regras do futebol, em reunião agendada para o dia 27 de outubro.

O controverso lance que do gol marcado por Mbappé gerou debate em razão do seu posicionamento no momento do passe de Theo Hernández. Pela interpretação do árbitro, após análise do VAR, o desvio da bola no zagueiro Eric García descaracterizou o possível impedimento de Mbappé, que estava à frente do defensor do Barcelona.