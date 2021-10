Gabigol e Rafaella - Reprodução

Gabigol e RafaellaReprodução

Publicado 15/10/2021 15:46

Rio - A irmã de Neymar, Rafaella Santos, mais uma vez tratou de cutucar Galvão Bueno, após a goleada do Brasil sobre o Uruguai nesta quinta-feira. A moça lembrou do jogo passado, contra a Colômbia, onde vazou um áudio atribuído supostamente ao narrador da Globo onde Neymar teria sido chamado de 'idiota'.



"Gol do irmão, check. UFC check também, porque apanhou bastante. Os uruguaios reclamaram, mas teve gol, check. Teve microfone desligado (do narrador) check também, mas tudo bem", falou a influenciadora em uma sequência de vídeos publicados no Instagram.



A influenciadora, que já defendeu o irmão de outras aspas de Galvão, reagiu logo após o término da transmissão e rebateu o narrador da Globo.



"Aí, um certo senhor, que já tinha falado nos meus stories passados, durante a transmissão, chamou o meu irmão de idiota. Será ele ou você?", disse Rafaella Santos nos stories do Instagram.



Na web, o suposto xingamento vazado repercutiu e foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Internautas abordaram o caso como uma possível 'treta' entre Galvão e Neymar.