Enquanto isso na ESPN, o Paulo Antunes deu uma completa aula de ignorância sobre vacinas com aquele gostinho de conspiração do Zap pic.twitter.com/ICdTNLHjij

Gosto MUITO do Paulo Antunes, ele é de longe o melhor comentarista de esportes americanos da ESPN, entende muito de NFL e basquete



Mas falar isso aqui é decepcionante, com tudo o que passamos é uma vergonha após mais de 600 mil mortes por Covid no Brasilpic.twitter.com/mJJQ9bRRH8