Celso BarrosLUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Pedro se transferiu para a Fiorentina, da Itália, em setembro de 201. Pouco tempo depois, o centroavante acertou seu empréstimo para o Flamengo e o caso levantou suspeitas na cabeça de Celso Barros, vice-presidente geral do Tricolor das Laranjeiras. Em entrevista ao "Charla Podcast", o dirigente, afastado por divergências com o atual presidente do Flu, Mario Bittencourt, relembrou os bastidores da negociação.

"Eu não tenho prova de coisa nenhuma, mas alguns comportamentos foram estranhos, como no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Em uma das últimas reuniões, o Pedro chorou, que queria ir para o Flamengo, queria mesmo ir para o Flamengo. O Mário (Bittencourt) ficou vermelho, parecia que ia enfartar… Ainda bem que sou médico (risos). Na última reunião do Pedro, foi na Barra, ele (Mário Bittencourt) disse que eu não precisava ir, pois ia quebrar o pau, iria discutir comissões…", disse Celso Barros, completando em seguida:

"Eu não fui, ele disse que eu não precisava ir, foi quando fecharam tudo. Três meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo, o Fluminense nega essa ida, vende para a Fiorentina, fez a ponte, ele jogou um jogo lá, rápido veio para o Flamengo. Transação rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho."

Afastado do cargo, o dirigente relembrou também da lesão sofrida por Pedro em 2018. Na época, o atacante estava em negociações avançadas com o Real Madrid e viveu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O ex-presidente da Unimed e homem forte do futebol Tricolor por anos, voltou a comentar sobre o choro do atual camisa 21 do Flamengo.

"Ele queria ir para o Flamengo, chorou: 'Vocês não podem atrapalhar a minha vida, o que eu quero', chorou… Tudo bem, as pessoas têm o seu direito. Eu não sou dessas pessoas que trabalham em negociação de querer manter atletas que não queiram jogar no Fluminense. Mas algumas coisas precisam ser respeitadas, os contratos foram feitos para serem respeitados. Em um momento oportuno, enfim… O Pedro teve uma lesão grave, e o Fluminense fez o tratamento. Agora, parece que ele abriu um processo contra o atendimento médico do Fluminense", disse.

Agora sendo um dos principais nomes do Flamengo mesmo sem titularidade, Pedro já soma 95 jogos, 40 gols e nove assistências com a camisa rubro-negra.