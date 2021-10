LeBron James segue fazendo história dentro e fora das quadras da NBA - AFP

LeBron James segue fazendo história dentro e fora das quadras da NBAAFP

Publicado 15/10/2021 20:59 | Atualizado 15/10/2021 21:02

Los Angeles - Aos 36 anos, LeBron James busca o pentacampeonato na NBA, mas já tem um título garantido. De acordo com o levantamento realizado pela revista 'Forbes', o astro do Los Angeles Lakers embolsará US$ 112 milhões, cerca de R$ 611 milhões, nesta temporada. A virtuosa crifa o tornará o primeiro jogador ativo na NBA a ultrapassar a marca dos US$ 100 milhões, R$ 545 milhões, aproximadamente no período de um ano.

O estudo da 'Forbes' leva em consideração os valores referentes a salários, patrocínios e investimentos em na temporada 2021/22. Máquina de quebrar recordes dentro das quadras, o camisa 23 do Lakers tem vencimento na casa de R$ 224 milhões em Los Angeles, além de R$ 382 milhões em contratos de patrocínio e investimentos.



A 'Forbes' avalia que o patrimônio líquido de LeBron James é de aproximadamente de US$ 850 milhões, cerca de R$ 4,6 bilhões na conversão atual. Esta semana a conta do craque ficou mais 'gorda' com a venda da participação minoritária da 'SpringHill Company', empresa de entretenimento que o atleta/empresário tem em sociedade com Maverick Carter, manobra que aumentou o valor do empreendimento agora avaliado em US$ 725 milhões, cerca de R$ 3,9 bilhões.



Outros astros da NBA que compõem a lista de bilionários são: Stephen Curry com US$ 92,8 milhões (R$ 506,5 milhões), Kevin Durant com US$ 87,9 milhões (R$ 479,7 milhões), Giannis Antetokounmpo com US$ 80,3 milhões (R$ 438,3 milhões) e Russell Westbrook com US$ 74,2 milhões (R$ 405,01 milhões).