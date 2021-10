Mbappé se joga no gramado para comemorar o gol da vitória do PSG sobre o Angers - AFP

Publicado 15/10/2021 19:17

Paris - Em qualquer equipe ou seleção do mundo, a ausência de Lionel Messi e Neymar seria motivo de preocupação da maioria dos técnicos e de apreensão do torcedor. Mas não quando o o estrelado elenco conte com Kylian Mbappé. Herói na conquista da França na final da Liga das Nações contra a Espanha, o atacante voltou a mostrar poder de decisão e, com uma assistência e um gol de pênalti, garantiu a vitória por 2 a 1, de virada, do Paris Saint-Germain sobre o Angers, nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes.



Na mira do Real Madrid, Mbappé contou com o apoio do torcedor e deixou o gramado aplaudido após ser substituído por Ebimbe. Natural da Cidade da Luz, a joia teve a lua de mel com os parisienses após reforçar o desejo de mudar de ares na próxima temporada. Durante o jogo, a rusga foi deixada de lado e o camisa 7 provou o motivo da lamentação 'antecipada' dos torcedores.

No entanto, com uma atuação segura, os visitantes aproveitaram os muitos desfalques de Mauricio Pochettino e abriram o placar do Parc des Princes, com Fulgini, aos minuto 36. A vitória do PSG começou a ser construída no segundo tempo. O português Danilo Pereira aproveitou o cruzamento de Mbappé para empatar de cabeça, aos 28. A virada teve origem numa jogada polêmica, no mínimo. A três minutos para o fim do jogo, Mbappé converteu o pênalti marcado com o auxílio do VAR. Os jogadores do Angers reclamaram de uma falta cometida por Icardi no na origem do lance.

Com o resultado, os donos da casa dispararam na liderança do Campeonato Francês, com 27 pontos, nove de vantagem sobre Lens, o segundo colocado, com 18. Na próxima rodada, domingo, dia 24, no Velódrome, o PSG contará com os reforços de Neymar e Messi no clássico com o Olympique de Marselha.